Atendimentos por picadas de cobra aumentam 62% no Trauma de Campina Grande

O número de atendimentos a pessoas que foram picadas por cobras aumentou cerca de 62,79% de janeiro até agosto deste ano, no Hospital de Trauma de Campina Grande. Um balanço feito pela unidade hospitalar, divulgado nesta quinta-feira (17), aponta que 280 pacientes foram atendidos no local até o sétimo mês de 2020, enquanto no mesmo período do ano passado, 172 atendimentos foram registrados.