Biden diz que EUA estão no caminho para vacinar todos os adultos do país até o fim de maio

“ESTAMOS NO CAMINHO CERTO PARA TER VACINAS SUFICIENTES ATÉ O FINAL DE MAIO”, DISSE BIDEN EM ENTREVISTA COLETIVA NA CASA BRANCA.

A promessa do democrata antecipou a previsão anunciada, também por ele ainda em fevereiro, de que a meta da vacinação de adultos seria atingida até o final de julho.

No entanto, Biden reforçou a importância de que as vacinas sejam distribuídas com a mesma rapidez de produção. Ele disse ainda que, mesmo sendo “um grande avanço”, apenas a oferta de vacinas não garante sua aplicação.

Ter as vacinas disponíveis não é suficiente”, disse o presidente americano. “Precisamos de pessoas para aplicar as injeções em milhões de braços americanos.”

Vacinas para professores

O presidente dos EUA também pediu que os estados priorizem a vacinação de professores para garantir que as crianças possam voltar às aulas mais rapidamente e com segurança. Ele espera que os educadores recebam pelo menos uma dose até o fim do mês.

“MEU DESAFIO É ESSE: QUEREMOS QUE TODO EDUCADOR, FUNCIONÁRIO DE ESCOLA OU CUIDADOR DE CRIANÇAS RECEBA PELO MENOS UMA DOSE DA VACINA ATÉ O FINAL DE MARÇO”, DISSE BIDEN.

O democrata destacou que mais de 30, dos 50 estados americanos, estão garantindo a vacinação de professores.