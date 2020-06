Bolsonaro anuncia 23º ministério e nomeio genro de Silvio Santos como ministro #radioborborema 

Na noite desta quarta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais para anunciar a recriação do Ministério das Comunicações.

O ministro da pasta será o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN), genro do apresentador Silvio Santos – dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

A pasta da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi desmembrada em duas: Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia, chefiado por Marcos Pontes.

“Nesta data, via MP, fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para a pasta foi nomeado como titular o Deputado Fabio Faria/RN”, publicou Bolsonaro na internet.

Com isso o governo Bolsonaro passa a ter 23 ministros, oito a mais do que os 15 prometidos durante a campanha eleitoral. O 24° ministério pode ser criado ainda este ano, com o desmembramento do ministério da justiça e a criação da pasta da segurança pública.

Fonte: Blog do Mario Sorentino

Image: Veja Abril