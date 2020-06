Brisanet com TV “O que é ruim pode ser ainda pior”

Agora a pouco recebi o anúncio de uma TV web campinense, não vale a pena citar o nome por sua irrelevância, afirmando que nesta semana a Brisanet começará a operar TV por assinatura na Cidade de Campina Grande. Recebi essa notícia de forma aterrorizante, visto que a empresa já presta um serviço de nível regular a péssimo em nossa cidade.

Pois bem, vamos às explicações de minha temeridade: a Brisanet surgiu em Campina com a intenção de revolucionar a forma de ver o mundo e navegar na internet com maior agilidade e velocidade, mas desde o começo, tenho vários relatos de clientes que só estão com essa bendita empresa pelo contrato de fidelidade, porque existe uma grande dificuldade para realizar os pagamentos que só podem ser realizadas via aplicativo com cartão de crédito ou em alguns pontos autorizados na cidade. Outro fator, é a não entrega da velocidade contratada, isso significa dizer que, a maioria dos clientes contrata um plano de 200Mb e recebe no máximo 50Mb; sem contar com o péssimo serviço de telefonia que, muitas das vezes, não completa a ligação e oferece uma mensagem bem tosca pedindo desculpa para justificar essa falha.

Para entrarmos no mérito do presente de grego, devemos entender logo como funciona o serviço da Brisanet. Ela é uma empresa que trabalha com fibra ótica, uma tecnologia em que todas as informações são transmitidas através de um único cabo fibra ótica, quer dizer que sua fala e sua navegação na internet se transforma em dados, então tudo que você navega na internet como vídeos e áudios viram tráfego. Já o sistema de telefone utilizado pela empresa é um velho conhecido dos brasileiros, o chamado VOIP (Voz sobre IP), que nada mais é que um sistema onde sua voz é capturada pelo telefone e convertido em dados. Dentro desse prisma, imagine que já temos o tráfego de dados de seus: computadores, celulares, smart TVs, outros aparelhos que utilizam a internet, e ainda temos o telefone onde sua voz vira dados, em uma rede já saturada que trabalha no limite. Sem contar ainda que, em alguns pontos da cidade de Campina Grande, o sinal da Brisanet é ruim ou péssimo, de acordo com informações dos próprios técnicos da empresa.

Ai vem a pergunta: por que o sinal da Brisanet é ruim em muitos pontos da cidade? Voltamos novamente ao funcionamento do serviço, ou seja, por utilizar o sistema de fibra ótica, a brisanet trabalha com luz (como falam os técnicos da empresa). Não existe energia ou amplificadores de sinal ou links exclusivos para cada módulo, como a Vivo ou a OI. A Brisanet recebe um sinal em um ponto localizada em Santa Rosa, e esse sinal é jogado para a cidade através de seus cabos de fibra ótica, de forma simples. Quanto mais longe do ponto de transmissão, menor a iluminação do cabo, e quanto menos luz, pior é o trafego. É como se você usasse água da CAGEPA num sítio muito distante da rua, a água não fica fraca? Da mesma forma funciona o sinal de fibra ótica da Brisanet. Se você mora em bairros muito periféricos, como Ligeiro, Complexo Aluizio Campos, Bairro das Cidades, Acácio de Figueiredo, Bairro das Nações, entre outros, não é recomendada essa empresa.

Citado tudo isso, o que é ruim pode ficar ainda pior? Pode sim, como disse no início desse artigo, soube que a Brisanet trabalhará com TV por assinatura na nossa cidade, está explicado todos os problemas sofridos pela população Campinense que utiliza esse serviço, como é o meu caso. Utilizo nos dois estúdios da Rádio Borborema um link de 200MB de download. A Brisanet deveria me garantir o que promete, 40M de Upload. Entretanto, em meios aos serviços, utilizo menos de 40Mb de download e menos de 15Mb de Upload, além disso, desde a última semana, venho enfrentando travamento de serviços, perdas de pacotes e constantes quedas de sinais.

Mesmo com todos esses problemas, a empresa que opera em nossa cidade a pouco mais de um ano resolveu anunciar que irá trabalhar com TV por assinatura, um sistema também velho conhecido dos brasileiros o IPTV (TV sobre o IP) que nada mais é que o sinal de TV (no lugar de ser enviado por sinal de Rádio,como é o caso da TV aberta e TV via satélite) convertido em dados e enviado via fibra ótica para ser convertido em vídeo novamente por um decoder ou como alguns podem chamar, um receptor. Todos que utilizam o serviço de IPTV sabem do imenso consumo de banda de internet que um vídeo consome.

Portanto, vamos somar os problemas técnicos que a empresa não consegue sanar desde a sua instalação em Campina Grande, a não entrega do pacote de internet contratado, o serviço de telefone VOIP que sempre envia mensagem que não funciona bem e consome uma banda, os problemas de sinal nos locais mais periféricos da cidade, as constates quedas em seu sinal, e agora devemos somar mais uma considerável utilização dos dados de Internet através de sua TV, que vai consumir uma banda de internet que eles não tem paravoferecer. Não é mais uma pergunta, e sim uma afirmação: O QUE É RUIM, VAI FICAR AINDA PIOR!!

