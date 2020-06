Procon de Campina Grande realizou 23 notificações e 3 autuações por desrespeito a quarentena

Equipes do Procon de Campina Grande têm intensificado a fiscalização para o cumprimento dos decretos municipais que anteciparam feriados e alteraram o horário de funcionamento dos serviços essenciais pelo período de 30 de maio até 3 de junho. Desde sábado, 30, o órgão de Defesa do Consumidor já realizou 23 notificações e lavrou três autuações contra estabelecimentos que desrespeitaram os decretos e mantiveram o atendimento ao público. Entre as autuações, uma loja de conveniência foi interditada porque estava funcionando, após às 14h, com atendimento presencial. Um dos decretos estabelece que, após esse horário, os serviços essenciais, a exceção de postos de combustíveis e farmácias, devem trabalhar apenas com sistema delivery.

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal explica que o trabalho de fiscalização tem sido mais no sentido de sensibilização da população e de empresários.

“Nosso trabalho é o de sensibilizar a população e empresários para que compreendam as medidas restritivas da administração municipal. Ainda estamos com uma curva de casos de covid-19 em crescimento em nossa cidade, por isso temos que reduzir bastante a circulação de pessoas e as aglomerações, para que não haja um colapso do nosso sistema de saúde, com muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo”, disse Rivaldo.

Apesar da organização dos serviços de saúde para o atendimento destes casos, o tratamento das pessoas com covid-19 demora, em média, 14 dias. Rivaldo ressaltou que, se houver uma grande contaminação, ao mesmo tempo, muitas pessoas poderão ficar esperando por um leito de enfermaria ou de UTI. “Então para prevenir que isso venha acontecer, a Prefeitura tomou as medidas para restringir ainda mais a circulação de pessoas e tem dado certo, a população tem contribuído”, destacou.

Até esta segunda-feira, 1º, o trabalho do Procon estava mais concentrado na região central da cidade. Hoje e amanhã, os fiscais vão se concentrar nos bairros e distritos.

Os decretos da Prefeitura anteciparam os feriados dos dias 11 de junho (Corpus Christi), 24 de junho (São João) e 5 de agosto (aniversário da Paraíba) para, respectivamente, os dias 1º, 2 e 3 de junho. O documento também estabelece um novo horário de funcionamento para os serviços essenciais. No período de 30 de maio a 03 de junho poderão funcionar: laboratórios de análises clínicas, farmácias e postos de combustíveis em horário normal; supermercados, mercadinhos, padarias, restaurantes, lojas de conveniências e congêneres poderão abrir ao público até as 14h, após esse horário, só funcionarão com o delivery.

Já as instituições bancárias funcionarão entre os dias 02 e 03 de junho exclusivamente para o pagamento do auxílio emergencial, do governo federal. Não podendo realizar nenhum outro serviço. O decreto também estabelece a interdição de espaços públicos no Centro da cidade para trânsito de veículos e pessoas neste período.

Caso algum dos estabelecimentos citados no decreto desrespeite as recomendações, poderá sofrer sanções do Procon de Campina Grande, como notificação, autuação, multa e até cassação do alvará de funcionamento.

