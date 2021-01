Bruno Cunha Lima toma posse como prefeito de Campina Grande e propõe pacto de união pela cidade

Sessão Solene, marcada pela emoção, também marcou a posse do vice-prefeito Lucas Ribeiro

A cerimônia de posse do novo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e do vice-prefeito, Lucas Ribeiro, para o período 2021 e 2024, foi realizada no início da tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro, no Teatro da Unifacisa, com público restrito devido à pandemia do novo coronavírus. Em seu discurso de posse, Bruno propôs um pacto de união entre todos os setores da cidade para a superação dos desafios da atualidade.

A sessão solene foi presidida pelo novo presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Marinaldo Cardoso. Bruno e Lucas fizeram o juramento de praxe, prometendo respeitar as leis e exercer o cargo sob a inspiração do interesse público, da lealdade e da honra. Em seguida, Marinaldo declarou oficialmente empossados os novos prefeito e o vice-prefeito de Campina Grande.

Marinaldo ainda fez pronunciamento saudando os empossados e desejando boa sorte nos cargos. Em seguida, houve o ato de transferência da faixa governamental, pelo ex-prefeito Romero Rodrigues a Bruno Cunha Lima, que foi ladeado, no ato, pelo vice Lucas Ribeiro.

Discurso de Romero

Romero Rodrigues manifestou votos de sucesso aos novos gestores de Campina Grande. Desejou serenidade aos novos administradores, por conta dos enormes desafios e da complexidade dos problemas campinenses. Por fim, agradeceu a todos os setores da população pelo apoio por ele recebido ao longo da sua gestão.

Pronunciamento de Bruno

A solenidade foi concluída com o pronunciamento do prefeito Bruno Cunha Lima. Ele fez uma saudação especial aos novos vereadores igualmente empossados nesta sexta-feira, himenageandk em seguida Romero Rodrigues, por ter, com talento e ética, entregue uma cidade muito melhor do que recebera.

Sobre sua posse, recorreu a uma frase do ex-prefeito Ronaldo Cunha Lima: “Não é apenas um sonho que se realiza, mas um marco que se estabelece”.

Bruno propôs em seu discurso um pacto de união pela cidade. “Prego a conciliação em prol de Campina Grande. Nunca houve um desafio tão grande como o do atual momento de instabilidade, mas garanto que a cidade vai sair mais forte. Espero, por isso, que deixemos de lado as diferenças políticas e ideológicas. As pessoas querem solução para os seus problemas do cotidiano e não intermináveis conflitos políticos’, explicou.

O novo prefeito reafirmou em diversos momentos a sua fé em Deus e na união do povo para que Campina Grande possa vencer os desafios próprios da maior cidade do interior do Nordeste.

Trajetória política dos novos prefeito e vice-prefeito de Campina Grande

BRUNO CUNHA LIMA

Bruno Cunha Lima Branco completou 30 anos dois dias após ser eleito prefeito de Campina Grande, no dia 15 de novembro deste ano. Nascido em Campina Grande, é advogado. Está casado com a psicóloga Juliana Brito Figueiredo. Foi eleito vereador de Campina Grande em 2012 e deputado estadual, em 2014. Em ambos os mandatos no Poder Legislativo, destacou-se pelo elevado número de proposituras de relevância e pelo foco em bandeiras sociais de destaque, como as causas de apoio às vítimas de câncer ou de políticas inclusivas para as pessoas autistas.

LUCAS RIBEIRO

Lucas Ribeiro Novais de Araújo, 32 anos, é advogado, casado com Camila Mariz e pai de Daniel. Ex-vereador, ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande.

Lucas Ribeiro possui especializações em Indústria e Saúde 4.0 pela Universidade de Deusto (Espanha) e em Gestão e Efetividade, pelo Centro de Liderança Pública (CLP). É também mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Fonte: Codecom