Bruno e Romero anunciam os nomes da equipe de transição de Campina Grande

Atual prefeito e o eleito no último dia 15 dão início formal ao trabalho de transmissão de gestão

O prefeito eleito Bruno Cunha Lima e o prefeito Romero Rodrigues, ambos do PSD, anunciaram, na tarde desta quinta-feira, 26, a equipe de transição do governo municipal de Campina Grande. O vice-prefeito eleito Lucas Ribeiro (PP), também participou da coletiva. No total, são nove nomes de profissionais e agentes públicos, mesclados entre atuais integrantes do secretariado de Romero e outros indicados por Bruno. O anúncio à imprensa foi feito na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), onde também foram realizadas reuniões de trabalho.

De acordo com Romero Rodrigues e Bruno Cunha Lima, a transição em Campina Grande, que já foi iniciada há alguns dias, tem um forte ingrediente de harmonia e celeridade, porque trata-se de um processo que envolve dois aliados que querem o bem da cidade. A publicação das portarias com os nomes da equipe de transição será registrada no Semanário Oficial do Município, com data desta quinta-feira.

Após uma breve coletiva, em um dos auditórios da FIEP, Romero Rodrigues e Bruno Cunha Lima participaram de uma reunião de trabalho com a atual equipe de secretários e presidentes dos órgãos da administração indireta. O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) também participou do encontro. Na oportunidade, foi destacada a importância de colaboração total para a transição para o novo governo.

A equipe

Os nomes apresentados por Bruno Cunha Lima e Romero Rodrigues são os seguintes:

Da atual equipe de auxiliares diretos de Romero:

– Diogo Flávio Lyra Batista (Secretário de Administração)

– Raimundo Asfora Neto (Secretário de Esporte, Juventude e Lazer)

– Antônio Hermano (Presidente do Ipsem)

– Ricardo Wagner (Controlador Geral do Município)

Indicados por Bruno

Ex-secretários municipais de Campina Grande e do Governo do Estado:

– Gustavo Nogueira (Advogado)

– Harrison Targino (Administrador)

Advogadas:

– Mariana Teles

– Larissa Almeida

Empresário:

– Gustavo Braga

Fonte: Codecom