Bruno nomeia aliados de Veneziano e sobrinha é escolhida para Assistência Social

O prefeito de Campina Grande Bruno Cunha Lima (PSD) enfim nomeou aliados do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) em edição no Semanário Oficial do Município.

Bruno confirmou Pâmela Vital do Rêgo, sobrinha de Veneziano, como secretária de Assistência Social, uma das mais importantes da administração pública.

Bruno também nomeou Joseildo Alves, o Galego do Leite, ex-vereador, para o cargo de secretário executivo de Agricultura.

A aliança de Bruno com Veneziano Vital do Rêgo provocou nos últimos meses uma crise com o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), seu padrinho político em 2020.

Fonte: Blog do Maurílio Junior