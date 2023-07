Governo Federal decreta ponto facultativo em dias de jogos da seleção brasileira pela Copa do Mundo de Futebol Feminina

By

A Copa do Mundo de Futebol Feminina tem início no dia 20 deste mês e nesta sexta-feira (14), e, pela primeira vez, o governo do presidente Lula decretou ponto facultativo para funcionários públicos nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

A ministra do Esporte, Ana Moser, já havia demonstrado interesse em estabelecer a medida como uma maneira de valorizar o futebol feminino no país. Na ocasião, ela comparou o tratamento recebido pelos jogos masculinos e femininos, ainda afirmou que a seleção composta por mulheres deveria ter as mesmas regras em dia de partidas.

“Vamos torcer demais, vamos estar super focados em dar visibilidade. Vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo nos dias de jogos. Quando tem jogo no masculino, não tem folga? Então, vamos tentar fazer o mesmo, dar a mesma importância”, disse a ministra.

Durante os jogos e até duas horas após o término, os servidores federais poderão se ausentar do trabalho. A portaria assinada pela ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos do Brasil, deve sair na próxima semana.

A equipe brasileira irá disputar três jogos na primeira fase de grupos. O primeiro está marcado para segunda-feira, dia 24, às 8h contra o Panamá.

