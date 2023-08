Petrobras anuncia concurso com mais de 450 vagas e salários de até R$7 mil; Confira

By

Petrobras anuncia concurso com mais de 450 vagas e salários de até...

A Petrobras anunciou mais de 450 vagas e previsão de edital de concurso com salários de até R$7 mil a ser publicado antes de dezembro. O concurso em questão foi homologado pela Petrobras no último dia 13. O resultado final foi publicado no Diário Oficial da União e pelo Cebraspe, o organizador.

Na última semana, a diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti, confirmou a necessidade de um novo concurso e, desta forma, novas vagas diante de novos negócios que demandam trabalhadores com qualificação.

Segundo a estatal, serão abertas mais de 450 vagas de nível médio técnico. Os cargos não foram revelados, mas, segundo a empresa, os salários irão variar entre R$3 mil e R$7 mil. Já o edital deverá ser publicado em três meses.

Os concursos estão frequentes dentro da empresa. Em fevereiro deste ano, foram 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva. Todas as oportunidades foram destinadas a candidatos com nível médio técnico e ofereciam ganhos de até R$5.563,90.

Fonte: RepercutePB