Caixa inicia pagamentos do último ciclo do Auxílio Emergencial

Começa neste domingo (13) e vai até o dia 29 de dezembro o calendário de pagamentos do último ciclo do Auxílio Emergencial. O cronograma, como o brasileiro se acostumou, segue a data de nascimento do beneficiário. Os primeiros a receber vão ser os nascidos em janeiro e os últimos, em dezembro.

Em live no perfil do Facebook da Caixa, nesta quinta-feira (10), o presidente da instituição, Pedro Guimarães, detalhou a operação. Entre o dia 19 deste mês e 27 de janeiro de 2021, os beneficiários vão poder sacar os recursos em espécie.

Até a última quinta-feira, já foram pagos R$ 273 bilhões do Auxílio Emergencial para 67,9 milhões de brasileiros, segundo a Caixa.

Fonte: Brasil 61