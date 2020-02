Calvário: Gilmar Mendes pede informações à justiça paraibana sobre Coriolano e outros presos

O ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, solicitou nesta terça-feira (4), ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Tribunal de Justiça da Paraíba, informações sobre os presos na 7ª fase da Operação Calvário.

Gilmar Mendes é o relator do caso no STF e julgará os habeas corpus de Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho; José Arthur Viana Teixeira; Vladimir Neiva e Waldson Souza, informa publicação do Blog do Anderson Soares.

“Solicitem-se informações, com urgência, ao TJPB e ao STJ, sobre o que é alegado na inicial. Publique-se. Brasília, 03 de fevereiro de 2020”, diz despacho.

Fonte: Paraiba Radio Blog