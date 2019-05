Câmara de Campina Grande define nomes e instala “CPI dos Combustíveis”

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereadora Ivonete Ludgério (PSD), instalou a CPI dos Combustíveis na manhã desta segunda-feira (27), durante a sessão ordinária.

O pedido de instalação da CPI, feito pelo vereador Alexandre do Sindicato (PHS), havia sido aprovado desde abril. A comissão vai investigar as denúncias de possível formação de quartel na venda de combustíveis na cidade e a prática de preços abusivos.

A instalação da CPI se deu após a definição dos nomes que vão compor a comissão. A presidência ficará com o autor Alexandre do Sindicato. Da bancada governista fazem parte da comissão os vereadores Renan Maracajá (PSDC), Márcio Melo (PSDC) e Luciano Breno (PPL). Da oposição foi indicado o vereador Rodrigo Ramos (PDT).

De acordo com a presidente Ivonete, a comissão tem 90 dias para entregar os resultados sobre a investigação, excluindo desse período os dez dias de recesso parlamentar do meio do ano. Esse prazo pode ser prorrogado. “Durante as sessões eu vou anunciando o que estiver sendo decidido pela CPI, como também vou marcando as primeiras audiências”, explicou Ivonete Ludgério.

No último final de semana a população foi surpreendida com mais um reajuste dos preços dos combustíveis em Campina Grande. O aumento foi de R$ 0,20. O litro da gasolina passou de R$ 4,39 para R$ 4,59, enquanto que o etanol foi de R$ 3,39 para R$ 3,59 na maioria dos postos.

De acordo com Alexandre, a população campinense tem sido prejudicada pela política de preços que é praticada pelos revendedores de combustíveis da cidade e não há justificativas plausíveis para isso.

O reajuste dos combustíveis foi o principal assunto debatido na sessão desta segunda-feira na Casa de Félix Araújo. De acordo com os vereadores, o aumento entrou em contraste direto com o anúncio do governo sobre a redução dos valores nas refinarias e que resulta diretamente na redução do valor dos combustíveis nos postos. “Vamos investigar tudo isso. Desde o aumento abusivo até o alinhamento dos preços”, garantiu o presidente da CPI, Alexandre do Sindicato.