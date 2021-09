By

Câmeras registram dois homens roubando fios, no Açude Velho, em Campina

O caso aconteceu na madrugada do último dia 07, na

avenida Severino Cruz.

No vídeo é possível ver que os meliantes não se intimidam nem com a passagem de pessoas em carros pelo

local.

No final do vídeo é possível ver também o momento em que o sistema de iluminação sofre um curto circuito e as luzes acabam

se apagando.