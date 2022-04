Campina Grande: Sem reajuste há mais de 04 anos, servidores deflagram campanha por recomposição salarial

O Sintab reuniu na última segunda-feira, dia 25, em Assembleia Geral, os servidores do município de Campina Grande para deliberar sobre as estratégias de luta para o reajuste da Data-Base e dar início a campanha por recomposição salarial. Ao final do encontro, a categoria decidiu por mobilização com paralisação de advertência no próximo dia 11 de maio, com sinalização de greve. O Sintab defende como índice de reajuste da Data-Base em 25%.

Giovanni Freire, presidente do Sintab, destacou que há mais de 04 anos os servidores não têm recomposição de perdas salariais e criticou a exclusão do sindicato na mesa de negociação. “Há muitos anos não é negociado índice de reajuste com o sindicato. Os reajustes foram insignificantes e impositivos, sem discussão nenhuma”, afirmou Giovanni.

Diretor do Sintab, Franklyn Ikaz lembrou o descaso da gestão com os direitos dos servidores e as péssimas condições de trabalho a que estão submetidos. “Ou a gente parte para cima ou a situação vai piorar. Em Campina Grande temos servidores com progressões engavetadas; professores sem piso integral; agentes de saúde sem pagamento do PrevineBrasil; pessoal do Apoio e Administração sem planos de cargos; vigilantes sem periculosidade; agentes de limpeza urbana trabalhando em condições desumanas”, elencou Franklin.

Napoleão Maracajá, diretor do sindicato, também criticou a gestão e destacou como a renda do servidor foi impactada pela ausência de reajuste na Data-Base. “O servidor precisa ter recomposto sua perda salarial devido ao ciclo inflacionário dos últimos anos. O impacto na renda prejudicou milhares de famílias que precisam encontrar maneiras de fazer a conta fechar no final do mês”, disse ele.

aso a prefeitura resista em atender a reinvindicação da categoria em reajustar o índice da Data-Base em 25%, os servidores também sinalizaram com indicativo de greve, a ser deliberado na próxima assembleia geral, que será realizada após o anúncio oficial da gestão sobre o reajuste. Para mais informações, entre em contato pelo fone (83) 3341-3178 ou através das redes sociais do Sintab no Facebook e Instagram.

