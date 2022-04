Presidenta da FPF antecipa eleição e candidato da oposição aciona justiça da Paraíba

By

Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF), decidiu antecipar o processo eleitoral da entidade para o dia 23 de maio. Com isso, a presidente da FPF, publicou o edital de convocação para as eleições. Michelle Ramalho, atual presidente da Federação, vai concorrer à reeleição.

O pré-candidato a presidência da FPF, Arlan Rodrigues, informou que irá acionar a Justiça, através de uma liminar no Tribunal de Justiça pedindo a suspensão do andamento do pleito.

De acordo com a regulamentação, o pleito pode ser antecipado em no máximo 4 meses antes da data da próxima eleição, o que seria apenas 28 de maio para dar início ao processo. Para a oposição, a antecipação está sendo classificada como uma manobra, já que não respeita o prazo máximo previsto no estatuto da FPF.

O edital de convocação das eleições da Federação Paraibana de Futebol foi publicado no Jornal A União da última terça-feira (19). As chapas que quiserem se inscrever têm até o dia 13 de maio para apresentarem os requisitos necessários para a comissão eleitoral a fim de concorrer à eleição.

