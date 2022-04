João Azevêdo reassume governo e ressalta respeito entre Poderes na Paraíba

O governador João Azevêdo (PSB) reassumiu na manhã deste domingo (24) a condução do Estado e ressaltou a relação respeitosa entre os Poderes na Paraíba. O gestor voltou ontem ao estado depois de tirar 10 dias de descanso em Portugal. Foi a primeira vez que João Azevêdo gozou de férias desde que assumiu o Executivo em janeiro de 2019. “Quero agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Desembargador Saulo Benevides, que assumiu o Governo do Estado nos últimos 10 dias de minha ausência e desempenhou a função com equilíbrio, sensatez e a seriedade que são marcas de sua trajetória na vida pública”, afirmou. Ele ainda acrescentou dizendo que “a Paraíba de hoje, que se destaca em tantas áreas, é construída a muitas mãos, por paraibanos e paraibanas que têm compromisso com a nossa gente. Isso é resultado de dias de respeito e equilíbrio na relação entre os poderes e instituições que trabalham conjuntamente para melhorar a vida dos paraibanos”.

Fonte: Maurilio Júnior