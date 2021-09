Campina oferecerá quase 900 vagas em concurso público

By

O prefeito de Campina Grande, anunciou nesta sexta-feira, 24, em entrevista à uma Rádio, que até 11 de outubro – dia do aniversário da saúde – será lançado o edital para o concurso público a ser realizado ainda este ano, com quase 900 vagas. E revelou, inclusive, as categorias profissionais que serão contempladas.

Segundo o prefeito, este primeiro concurso de sua gestão vai contemplar a Saúde, Educação e Administração. O certame será destinado a profissionais de diversas categorias profissionais.

No campo da saúde, destina-se a enfermeiros (generalistas e especialistas), médicos (generalistas e especialistas), técnicos de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, psicólogos, fonoaudiólogos e outras categorias.

Já no campo da Educação, serão ofertadas vagas para professores, cuidadores e demais profissionais da área. Haverá vagas também para topógrafos e arquitetos. No setor de Administração, a oportunidade vai contemplar o cargo de auxiliar administrativo, de nível médio

Investimento na Guarda

A Guarda Civil Municipal de Campina Grande tambem vai ser ampliada em seus quadros a partir deste concurso, revelou Bruno, assegurando ainda que a equipe de segurança será totalmente equipada, a exemplo da construção de uma central de vídeo-monitoramento numa parceria com outras polícias (Federal, Civil e Militar). Haverá, inclusive, a instalação de mais 200 câmaras na cidade dentro de um cronograma de dois anos.

Com essa confirmação, a gestão municipal cumpre quase que um terço das vagas prometidas para concursos dentro dos quatro anos de mandato do prefeito Bruno. A Prefeitura de Campina Grande deve ter pelos próximos quatro anos a oferta de cerca de três mil vagas em concursos públicos.

Fonte: Ascom