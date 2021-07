Carretas são atingidas a tiros no Trevo da PB 138 e BR 412 no Cariri

By

Carretas são atingidas a tiros no Trevo da PB 138 e BR...

Bandidos armados atingiram três carretas a bala na noite deste domingo (25) no entroncamento da PB 138 com a BR 412 no Cariri.

O local fica a mais ou menos três quilômetros de distância da cidade de Boa Vista e é muito esquisito a noite, o que se torna num grande perigo para os caminheiros.

Relatos de alguns profissionais do volante dão conta de que os ladrões atingiram uma carreta da Rodo Mata no radiador e num farol.

Outra carreta também foi atingida por tiros na carga.

Todos pararam em um posto de combustíveis que fica em Boa Vista as margens da BR 412 e relataram o ocorrido e disseram que iriam registrar boletins de ocorrência na Polícia Civil paraibana.

A PB 138 liga as BR’s 230 e 412, a partir do bairro Jardim Verdejante, zona sudoeste de Campina Grande, num trecho de 36 quilômetros, passando pelo distrito de Catolé de Boa Vista.

O local é bastante utilizado por caminheiros, principalmente, porque encurta distancias para quem pretende ir ao Cariri e ao Estado de Pernambuco.

Da redação