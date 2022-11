Um ex-presidiário foi morto a tiros durante esta madrugada, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande

By

O ex-presidiário Matheus de Silva Lima, de 26 anos foi morto a tiros durante esta madrugada, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande.

O delegado Francisco de Assis Silva informou, que o caso aconteceu por volta da 00h30, mas a polícia só foi acionada 2h após o crime. Ainda conforme o delegado, Matheus havia sido detido anteriormente por envolvimento em crimes patrimoniais.

De acordo com informações da esposa do rapaz repassadas a polícia, ele era usuário de drogas e havia saído para comprar o material. Pouco após a saída, a mulher tomou conhecimento do ocorrido. Ninguém foi preso.

Quem tiver informações sobre a autoria dos disparos, pode fornecer através do Disque Denúncia 197. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.