Centro de Zoonoses promove feira de adoção de animais neste sábado

A Secretaria de Saúde de Campina Grande, através do Centro de Controle de Zoonoses, vai realizar neste sábado, 2, uma feira para adoção de cães e gatos, em alusão ao Dia Mundial do Animal, que é celebrado no dia 04 de outubro. A feira acontecerá das 8h às 13h, na Praça da Bandeira, no Centro de Campina Grande. Para adotar um animal, basta ter mais de 18 anos e apresentar uma cópia do RG, CPF e comprovante de residência. O CZZ tem atualmente 420 animais de pequeno porte disponíveis para adoção, entre cães e gatos. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Aretusa Nascimento, destacou a importância da adoção dos animais. “É muito importante que a população se mobilize para adotar nossos animais, temos muitos bichinhos precisando de um lar, muitos sofreram abandono nesta pandemia e nós sabemos que muitas pessoas precisam de uma companhia como a que os pets podem oferecer. Mas é preciso ter muita responsabilidade, pois animal de estimação exige muito cuidado. Então se você tem interesse, compareça e faça sua adoção”, disse. Vacinação Antirrábica – No próximo dia 9 de outubro, o Centro de Controle de Zoonoses deve iniciar a campanha de vacinação antirrábica, com um dia D de vacinação. A meta é imunizar 41 mil cachorros e 21.500 gatos.

