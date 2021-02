Cerimonial divulga roteiro de sepultamento do Senador José Maranhão

A equipe de cerimonial, comandada por Dada Novais, divulgou, na manhã desta terça-feira, o roteiro velório do e sepultamento do senador José Maranhão (MDB), que faleceu na noite de ontem, em São Paulo, em decorrência de complicações da Covid-19.

Confira todos os detalhes abaixo:

ROTEIRO DO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO SENADOR JOSÉ MARANHÃO:

TERÇA: 09/02/2021

1. Chegada – 14h no Hangar do Estado no Aeroporto Castro Pinto, onde será recebido por familiares.

2. Segue em cortejo do Hangar, seguindo pela BR 230, no Carro de Bombeiros, com destino ao Palácio da Redenção, onde será velado até as 17h. Após esse momento, seguirá no Carro de Bombeiros para sua residência no Altiplano. Em seguida, seguirá para a Cidade de Araruna onde será velado durante a noite.

EM ARARUNA: Será Recebido em frente a Universidade Estadual, onde será colocado no Carro do Corpo de Bombeiros, para entrar na Cidade. Segue pela avenida principal, passando em frente a sua residência com destino a Igreja Matriz.

QUARTA: 10/02/2021

09h00 – Celebração das Exéquias

10h00 – Sepultamento no Cemitério Municipal

Fonte: Ascom