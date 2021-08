CHEGADA IMINENTE: secretário fala sobre chegada da variante Delta à Paraíba e confirma casos em Pernambuco e Ceará

O secretário de Estado da Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, comentou nesta sexta-feira (13), que já está configurada a transmissão comunitária em Pernambuco da variante Delta, da Covid-19 e no Ceará. “É inegável chegar à Paraíba, mas temos convicção que os efeitos dessa nova variante serão menores em decorrência da robustez da vacinação”, disse em entrevista a uma emissora de TV da Capital.

Medeiros ressaltou que quem ainda não tomou a segunda dose, busque se vacinar, pois é fundamental para manter o esquema vacinal. “Esperamos 250 mil doses semanalmente. O Ministério da Saúde já confirmou 60 milhões de doses distribuídas em todos os estados e a vacinação será mais célere. Chegamos a 3,2 milhões de paraibanos que já receberam a primeira dose.”, disse.

“Temos configurada a transmissão comunitária em Pernambuco e casos confirmados no Ceará”, alega, porém, o secretário afirmou que seria difícil impor barreiras sanitárias devido às dimensões continentais. “Não há como conter a transmissão dessas variantes. A Paraíba hoje tem o segundo menor percentual de ocupação de leitos no país”, ressalta.

Morte de Tarcísio Meira

Questionado a respeito da morte do ator Tarcísio Meira, após tomar a segunda dose da vacina, o secretário destacou dados nacionais apontam que apenas 3,65% das pessoas que tomaram as duas doses podem ir à óbito, e ele era idoso, com 85 anos, além de ser um grande fumante, dois elementos que diminuem a imunidade do paciente.

Fonte: Portal Paraíba.com.br