Cochilar faz bem

By

Tirar uma soneca no meio da tarde pode parecer desperdício de tempo para alguns. Para outros, é uma forma de aumentar a energia e melhorar o humor ao longo do dia. Mas e se tirar uma soneca de apenas 45 minutos por dia fosse capaz de diminuir a pressão sanguínea?

Um estudo realizado por cientistas da Asklepieion General Hospital em Voula decidiu buscar respostas. Eles reuniram 212 homens e mulheres com idade média de 62 anos e pressão arterial beirando 130 mm/Hg. Cerca de um em cada quatro participantes era fumante e/ou tinha diabetes tipo 2. Os grupos de controle eram semelhantes em termos de fatores de risco para doença cardíaca, exceto que havia mais fumantes no grupo dos dorminhocos.

Os pesquisadores avaliaram e registraram a pressão arterial de cada voluntário por 24 horas consecutivas, além do tempo do sono, hábitos (álcool, café e sal, atividade física) e a velocidade da onda de pulso, uma medida de rigidez nas artérias. Os participantes também usaram um monitor ambulatorial para medir a pressão arterial em intervalos regulares durante a rotina diária.

Nos resultados, apresentados na 68ª Sessão Científica Anual do American College of Cardiology, em março deste ano, foi possível conferir que a pressão arterial sistólica média de 24 horas foi 5,3 mm/Hg mais baixa naqueles que tiravam um cochilo em comparação com os outros. Também pareceu haver uma relação linear direta entre a pressão sanguínea e o tempo de sono. Para cada hora de cochilo, a pressão arterial sistólica média diminuiu em 3 mm/Hg.

Não é preciso ficar dormindo o dia inteiro para diminuir a pressão sanguínea, mas um cochilo pode ser mais benéfico do que parece. Se unido à prática de exercícios físicos constantes e à redução do sal, pode apostar que os resultados serão surpreendentes.

Fonte: Julie Grüdtner – Vida e Saúde