Com ameaça de greve, policiais da Paraíba fazem assembleia na Granja do Governador nesta semana e exigem aumento salarial

Com ameaça de greve, policiais da Paraíba fazem assembleia na Granja do...

Com ameaça de greve, os policiais e bombeiros da Paraíba terão assembleia geral, nesta semana, e exigem aumento salarial. A reunião está marcada para a sexta-feira (14), às 10h, em frente à Granja Santana (Granja do Governador), no bairro de Miramar, em João Pessoa.

Os profissionais da Segurança Pública da Paraíba defendem reajuste que atenda a chamada “média Nordeste” e pedem valorização e reconhecimento. “Vamos dizer NÃO ao pior salário do Brasil”, diz a categoria.

Eles alegam que, em setembro, foi apresentada uma planilha ao Governo da Paraíba para uma recomposição salarial dentro da média do Nordeste. “Houve reunião com o secretário de Administração [Tibério Limeira] e foi prometida uma contraproposta em janeiro, mas isso não aconteceu. O próprio governador afirmou que janeiro seria o mês de negociar. ATÉ AGORA, NADA”, diz a Associação dos Policiais Civis de Carreira do Estado da Paraíba (Aspol-PB).

Caso não haja avanço, as forças de Segurança Pública da Paraíba pretendem estado de greve no período de Carnaval, com atuação de efetivo reduzido.

“O Fórum da Segurança Pública da Paraíba convoca toda a categoria para o maior ato pela valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança! Dia 14 de fevereiro, às 10 horas da manhã, em frente a granja do Governador. Junte-se a nós pela MÉDIA NORDESTE JÁ!”, diz o comunicado publicado pela Aspol-PB, como verificou.

“Se não valorizar, a polícia vai parar”, dizem as forças de Segurança Pública da Paraíba mobilizadas. A manifestação inclui os policiais militares, policiais civis, policiais penais e bombeiros militares.

“Aqui na Paraíba foi anunciado um reajuste de 5%, que, na realidade, representa na prática menos de 2%, e o estado teve um crescimento do PIB de 6,6%. Estamos abertos ao diálogo com o Governo, já apresentamos uma planilha de recomposição salarial para a categoria, mas não tivemos retorno”, diz a publicação conjunta da Aspol-PB, União dos Militares Estaduais da Paraíba (Umesp-PB), Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado da Paraíba (Sindspol-PB) e Sindicato dos Peritos Oficiais da Paraíba (SindPeritos-PB).

Fonte: Click PB