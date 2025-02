Waléria Assunção solicita atenção do município à associação de atendimento ao autismo

A vereadora Waléria Assunção usou a tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande, nesta terça-feira (11) para solicitar apoio da gestão municipal à Associação Campinense de Pais Autistas (ACPA), entidade que há mais de 10 anos atende crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com a oferta de terapias importantes.

Entre algumas das demandas da associação, a vereadora citou o atraso da Prefeitura no repasse de verbas do SUS e a necessidade do STTP realizar a adaptação necessária ao credenciamento da associação junto ao Ministério da Saúde, o que possibilitará a ampliação do atendimento.

Atualmente a ACPA atende 200 crianças e tem uma fila de espera de 260, que poderá ser praticamente resolvido com o credenciamento para criação de um núcleo. “Com isso a entidade vai poder conseguir atender mais 200 crianças no turno da tarde, mas precisa cumprir alguns requisitos e um deles pede a instalação de uma faixa de pedestre elevatório e a criação de duas vagas de estacionamento na frente da sede”. A vereadora destacou a importância da STTP priorizando esta demanda que se constitui num número importante alocado para que a ACPA possa dobrar sua capacidade de atendimento. “Estamos falando de saúde, de crianças e famílias que precisam desse suporte. O fiscal da autarquia foi ao local e agora a associação depende desta providência e de algo que inclusive vê em alguns locais da cidade, a exemplo de escolas particulares e hospitais e é urgente que uma entidade responsável por um serviço tão importante, seja atendida”, disse Waléria.

Fonte: Ascom