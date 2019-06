Comandante do CPR1 faz balanço da segurança dos primeiros 15 dias do São João

Comandante do CPR1 faz balanço da segurança dos primeiros 15 dias do...

O coronel Arilson Valério, comandante do CPR1 (Comando de Policiamento Regional 1) em Campina Grande, fez um balanço da segurança nos primeiros 15 dias de festa do Maior São João do Mundo.

Em entrevista nesta terça-feira, 18, Valério destacou que a avaliação é positiva e que, até o momento, não houve nenhuma ocorrência de maior gravidade.

Segundo ele, os registros de crimes no Parque do Povo, onde acontecem os shows do Maior São João do Mundo, resumem-se a furtos de celular, tráfico/consumo de drogas e ocorrências de desordem.

O comandante afirmou que nos casos citados acima prisões em flagrantes foram feitas, já que a polícia conta, este ano, com o apoio das câmeras de monitoramento e reconhecimento facial cedidas pela empresa gestora do evento, a Medow Entretenimento.

– Sábado mesmo estávamos no Centro de Monitoramento e as câmeras de reconhecimento identificaram duas pessoas do sistema prisional semiaberto. Nós colocamos policiais da inteligência à paisana no Parque do Povo e conseguimos encontrar esses elementos, que foram conduzidos à delegacia – relatou.

Valério ressaltou que a parceria com a Medow tem gerado grandes resultados, já que a empresa é muito solícita aos pleitos das forças de segurança e que tem seguido o que foi acordado no planejamento.

A autoridade policial também elogiou a parceria com a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) da cidade, que tem mantido a frota de ônibus circulando durante as madrugadas após os términos dos shows no Parque do Povo, frisando que os policiais estão também fazendo a segurança no Terminal de Integração.

Por fim, o comandante salientou que este fim de semana, em que a festa terá um maior público, haverá cerca de 400 policiais por noite no Parque do Povo fazendo a segurança dos forrozeiros.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM

Fonte: Paraíba Online