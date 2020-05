Complexo Coremas/Mãe D’água ultrapassa os 688 milhões de metros cúbicos d’água

By

O Açude de Coremas, cuja capacidade de armazenamento é de 744.144.694 m³ d’água, está com 396.591.211 m³, o que corresponde a 53,29% de sua capacidade; e a Barragem de Mãe D’água, cuja capacidade 545.017.499 m³ d’água, está agora com 292.388.255 m³, o que corresponde a 53,65% de sua capacidade. As informações são da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA) e foram publicadas nesta quinta-feira, 11/05.

O complexo está agora com 688.979.466 milhões de metros cúbicos d’água.

Fonte: Folha Patoense