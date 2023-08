Concurso na PB, com 40 vagas, encerra inscrições em dez dias

Terminam no próximo dia 31 de agosto as inscrições do concurso público da prefeitura de Santa Helena, na Paraíba. Ao todo, o edital oferece 40 vagas para 30 cargos nos níveis fundamental, médio e superior. Os interessados devem se inscrever por meio do site da organizadora.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido. Para as funções de nível Fundamental a taxa é de R$ 80, nível Médio é R$ 90 e nível Superior/Magistério custa R$ 120. Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 3.529.

Segundo o edital, a prova objetiva está prevista para acontecer no dia 8 de outubro. Já o resultado final deve ser divulgado no dia 10 de novembro.

Veja, abaixo, a quantidade de vagas por cargos do concurso para prefeitura de Santa Helena:

Auxiliar de Serviços (2);

Motorista (3);

Operador de Máquinas (2);

Auxiliar de Creche (1);

Agente comunitário de saúde (5);

Agente de Combate às Endemias (1);

Assistente Administrativo (1);

Auxiliar de Consultório Dentário (1);

Técnico de Laboratório (1);

Técnico em Vigilância Sanitária (1);

Técnico em Enfermagem – SMS (1);

Assistente Social (1);

Contador (1);

Enfermeiro ESF (1);

Engenheiro Civil (1);

Farmacêutico (1);

Fisioterapeuta (1);

Fiscal de Tributos (1);

Nutricionista (1);

Médico Clínico Geral (1);

Odontólogo – ESF (1);

Procurador jurídico (1);

Psicólogo (1);

Psicopedagogo (1);

Coordenador Pedagógico (2);

Professor da Educação Básica I (3);

Professor da Educação Básica II – Arte (1);

Professor da Educação Básica II – Educação Física (2);

Professor da Educação Básica II – Matemática (1);

Professor da Educação Básica II – Português (1).

Fonte: T5