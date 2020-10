Consumidor pode economizar até R$ 44,00 na compra do gás de cozinha em Campina Grande

pesquisa de preços mensal, realizada pelo Procon Campina Grande, revelou que o campinense pode encontrar o botijão de 13kg do gás de cozinha a preços que variam entre R$ 61,00 e R$ 105,00. O menor preço está sendo praticado por um estabelecimento localizado no bairro Sandra Cavalcante. Já o mais caro está sendo vendido no bairro do Catolé. O levantamento de preços ocorreu no dia 20 deste mês, em 25 estabelecimentos comerciais do município.

Com relação ao preço do galão de 20 litros de água mineral das marcas Indaiá, Savoy, Santa Vitória e Sublime, a equipe de pesquisa do Procon observou também uma grande diferença de preços entre os locais visitados.

A água mineral Santa Vitória pode sofrer uma variação de até 62,16%, sendo encontrada a preços que vão de R$ 3,70 até R$ 6,00. Já a Savoy variou em 50% e o consumidor pode encontrar essa marca por preços que oscilam de R$ 4,00 até R$ 6,00. A marca Indaiá apresentou diferença de preços de 37,5% e a Sublime 25%.

A pesquisa completa de preços está disponível no site do Procon Campina Grande http://procon.campinagrande. pb.gov.br/.

Fonte: Codecom