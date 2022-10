Criador do Bloco Muriçocas do Miramar classifica como ‘atrevimento e até profanação’ uso do nome em evento pró-Bolsonaro em JP, nesta 4ª

Criador do Bloco Muriçocas do Miramar classifica como ‘atrevimento e até profanação’...

Ex-vereador de João Pessoa e declaradamente eleitor do ex-presidente Lula, o presidente do Muriçocas do Miramar, Eduardo Fuba, não gostou nada do uso do nome do bloco para um evento político em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), denominado de ‘Mitoçoca’ que vai acontecer logo mais à noite, nesta quarta-feira (26), em João Pessoa e que fará o mesmo percurso do bloco carnavalesco.

Para ele, a apropriação por parte de bolsonaristas além de atrevimento, é profanação.

“É um grande atrevimento, uma profanação. Estão se aproveitando do maior evento do estado da Paraíba para fazer um link direto, claro que não é o mesmo nome, mas é um link direto com o bloco. Nossa filosofia é desastear todas as bandeiras e hastear apenas os estandartes. É um patrimônio da cidade e é realmente uma profanação estarem usando e utilizando da tradição e credibilidade do nome Muriçocas como objetivo de cunho político. A gente reprova completamente essa atitude grotesca e todos que fazem parte deste segmento político”, lamentou em entrevista à um site da capital.

O evento pró-Bolsonaro denominado ‘Mitoçoca’ contará com a presença de vários políticos, entre eles o senador eleito Efraim Filho (União Brasil), o deputado federal eleito Cabo Gilberto Silva (PL), deputado estadual reeleito Wallber Virgolino (PL), o pastor Sérgio Queiroz (PRTB), além da deputada federal Bia Kicis (PL/DF).

Apesar de o grupo também ser apoiador do candidato Pedro Cunha Lima (PSDB) ao Governo da Paraíba, o tucano não marcará presença no evento por se classificar ‘neutro’ no que diz respeito à corrida presidencial. Para Pedro, seja Lula ou Bolsonaro o vencedor, ele irá manter a relação institucional em busca de investimentos para o estado, caso vença o pleito do próximo domingo.

PERFIL

Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, mais conhecido popularmente como “Mestre Fuba”, é natural de João Pessoa, foi batizado na cidade de Mari e passou boa parte da infância em Campina Grande. É Ativista das artes, sempre antenado com o dia-a-dia político-cultural da cidade. Fuba também já trabalhou como redator e diretor de criação de várias agências de publicidade, foi diretor de Marketing da PBTUR, e presidente da Associação Folia de Rua.

