Daniella Ribeiro acusa adversário de ser “machista”

A deputada Daniella Ribeiro (PP), candidata ao Senado nas eleições deste ano, foi sabatinada na ´Campina FM´, dentro da rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado.

A parlamentar respondeu à pecha de “ultraconservadora”, dada a ela e ao seu partido pelo seu concorrente Veneziano (PSB).

“Eu sou Daniella Ribeiro e a postura de tentar me tirar do processo é uma atitude extremamente machista. Tenho que responder pelos meus atos (…) Poderia fazer o mesmo, mas não vou fazer. O meu interesse não é discutir picuinha”, rebateu Ribeiro.

Sobre as negociações do PP com os principais candidatos a governador (antes das convenções) para tratar de coligação, a deputada argumentou que “essa palavra negociar não foi o que houve com relação ao Progressistas nem ao pleito deste ano”.

“O partido apoiava o prefeito Luciano Cartaxo em João Pessoa. Tínhamos o entendimento de que o candidato seria ele (a governador). Depois houve a mudança. Nós tivemos que pensar, que reavaliar. O partido teve que ouvir as nossas lideranças e conversar com outros partidos. Isso faz parte de qualquer democracia”, ponderou a candidata ao Senado.

Segundo a parlamentar, “conversamos (com outros partidos) de cabeça erguida, para saber o que os interlocutores desejam para a Paraíba. O que aconteceu foi parte de uma conjuntura que veio para o PP, consequência de uma situação que foi trazida para o partido”.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza. Para ler a coluna inteira, acesse AQUI.

Fonte e Imagem: Paraiba Online