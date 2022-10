By

Datafolha: Lula tem 49% no 2º turno, e Bolsonaro, 45%

O Instituto Datafolha divulgou, nesta quarta-feira (19), mais uma pesquisa de intenção de voto, encomendada pela Globo e Folha de São Paulo. Os números mostram que a diferença entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro continuam a diminuir. Agora, o petista tem 49%, enquanto o atual presidente da República subiu para 45%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Lula (PT): 49% (49% no levantamento anterior, em 14 de outubro)

Bolsonaro (PL): 45% (44% no levantamento anterior)

Brancos e nulos: 4% (5% no levantamento anterior)

Não sabe ou não respondeu: 1% (1% no levantamento anterior)

A diferença também diminuiu em votos válidos, com Lula se mantendo acima dos 50%, na casa dos 52%. Já Bolsonaro se aproxima do ex-presidente e alcança 48%. Os votos válidos desconsideram brancos e nulos, os quais não são levados em consideração pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Datafolha entrevistou 2.912 pessoas, em 181 municípios, entre os dias 17 e 19 de outubro. A pesquisa, com índice de confiança de 95%, foi registrada no TSE com o número BR-07340/2022.

G1