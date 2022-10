By

Reeleito como deputado estadual e pretendendo concorrer novamente como presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos) disse, nesta terça-feira (18), que ficaria feliz em ter alguém do PSB na cadeira de vice-presidente da Casa, caso ela seja reeleito. O nome que vem sendo cogitado é o do deputado eleito Chico Mendes.

“Se ele for o escolhido, ficarei feliz, mas é uma decisão que depende do colegiado dos deputados do PSB”, afirmou Adriano Galdino.

