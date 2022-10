Moacir Rodrigues afirma que CG não entenderá aliança entre Cunha Lima e Vital do Rego

By

Após declara voto no governador João Azevedo (PSB), o deputado estadual Moacir Rodrigues (PL), justificou a sua posição alegando que Campina Grande não irá entender a aliança entre Vital do Rego e Cunha Lima, rivais nos embates políticos pelo comando da cidade e no Estado. Esse fato, segundo relatou, teria sido fundamental para tomar a decisão.

Moacir lembrou que cresceu vendo os embates entre as duas famílias. “Não existe, não tem sentido. Campina Grande não assimila e vai votar contra essa aliança. Sempre estiveram em lados opostos”.

Moacir, no primeiro turno votou em Nilvan Ferreira. Mesmo com parentesco com o candidato Pedro Cunha Lima (PSDB), o deputado que não conseguiu se reeleger, anunciou apoio ao governador João Azevedo (PSB).

Fonte: F5