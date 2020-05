Desempregada há 10 anos, mãe de João Pessoa tem auxílio negado por constar que é vereadora no Sertão da PB

By

Simony Ferreira da Silva. Esse é o nome de uma mãe e dona de casa, que mora no bairro Cabo Branco, em João Pessoa. Casada, Mãe de um criança de 3 anos e desempregada há mais de 10 anos, ela tem todos os pré-requisitos para ter o auxílio emergencial aprovado, mas quando tentar o benefício disse que ela não pode ter direito porque ela seria vereadora da cidade de Pedra Branca, no Serão da Paraíba.

“Tentei de todas as maneiras para resolver isso, inclusive fui até a Caixa, mas me disseram que no banco não resolve e apenas o governo federal poderia fazer essa correção”, disse David, esposa de Simony.

Simony é natural de Pedra Branca, mas nunca exerceu cargo público. A única renda que a família tem vem do marido que trabalha como segurança.

“Eu sozinho para sustentar minha família. Caso fosse aprovado seria uma boa ajuda porque tudo em casa é comigo”, explicou David.

Se algum advogado puder ajudar essa família para reverter essa situação, pode entrar em contato pelo número: (83) 9 8737-5281 ( david- esposo dela).

Fonte: PB HOJE