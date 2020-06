Diretores do Trauma vão dirigir Hospital das Clínicas de Campina Grande

Os atuais diretores do Hospital Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes vão responder , cumulativamente, pela direção do Hospital de Clínicas de Campina Grande. As nomeações feitas pelo governador João Azevêdo e publicadas na edição desta quinta-feira (4), no Diário Oficial do Estado.

Ato Governamental nº 1.906 João Pessoa, 03 de junho de 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe

confere o art. 86, inciso XX, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso II, da Lei Complementar no 58, de 30 de dezembro de 2003, na Lei no 8.186, de 16 de março de 2007,

R E S O L V E designar INGRID RAMALHO LEITE, Diretor Geral do Hospital

Regional de Emergência Dom Luiz Gonzaga Fernandes, para responder cumulativamente, pelo cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Hospital de Clínicas de Campina Grande, Símbolo CSS-2, até ulterior deliberação.

Ato Governamental nº 1.907 João Pessoa, 03 de junho de 2020

R E S O L V E designar MARCELO MOREIRA ANTUNES, Chefe do Núcleo

Financeiro do Hospital Regional de Emergência Dom Luiz Gonzaga Fernandes, para responder cumulativamente, pelo cargo de provimento em comissão de Chefe do Núcleo Financeiro do Hospital de

Clínicas de Campina Grande, Símbolo CSS-5, até ulterior deliberação.

Ato Governamental nº 1.908 João Pessoa, 03 de junho de 2020

R E S O L V E designar PEDRO BATISTA GUIMARAES SEGUNDO, Diretor

Administrativo do Hospital Regional de Emergência Dom Luiz Gonzaga Fernandes, para responder cumulativamente, pelo cargo de provimento em comissão de Diretor Administrativo do Hospital de Clínicas de Campina Grande, Símbolo CSS-3, até ulterior deliberação.

Fonte: Paraíba Todo dia