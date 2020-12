Edital do FIES para o primeiro semestre de 2021 já está disponível

Já está disponível para consulta o Edital do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) para o primeiro semestre de 2021. Para os seis primeiros meses do ano que vem, o Fies não contará com as notas do Enem de 2020. Desta forma, podem participar os candidatos que obtiveram média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação dos exames de 2010 a 2019.

Segundo o Ministério da Educação, as inscrições vão de 26 a 29 de janeiro. Já os resultados estarão disponíveis a partir do dia 2 de fevereiro de 2021. O candidato que não for convocado na chamada única regular já estará automaticamente na lista de espera. A complementação da inscrição dos pré-selecionados ocorrerá em chamada única, de 3 a 5 de fevereiro, e a convocação por meio da lista de espera de 3 a 18 de março de 2021.

A pessoa interessada deverá realizar o cadastro, exclusivamente, pela internet, por meio do sistema de seleção do Fies. Ao efetuar o cadastro, o candidato poderá escolher até três opções de cursos, instituições e turno por ordem de preferência.

Fonte: Brasil 61