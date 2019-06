Elba grava DVD e levanta público na véspera de São João em CG

A cantora Elba Ramalho subiu ao palco do Parque do Povo na noite desse domingo (23), véspera de São João, no principal show do Maior São João do Mundo, em Campina Grande. Homenageada pela festa, Elba animou as pessoas que lotaram o Parque do Povo.

No show, Elba recebeu grandes nomes da música da brasileira como Rogério Flausino, Zélia Duncan, Toni Garrido, Wilson Sideral, Liv Moraes e Agnes Nunes. A cantora escolheu o Parque do Povo para gravar o DVD comemorativo aos seus 40 anos de carreira.

Emocionada, Ela Ramalho agradeceu ao público por mais este marcante momento da sua trajetória de êxito no cenário musical do Brasil. Ela interpretou seus principais sucessos, além de músicas consagradas do cenário cultural nordestino.

“Isto é emoção pura, um momento inesquecível em que divido o palco ao lado de grandes nomes da música brasileira, gente que há muito tempo desejava conhecer a grandiosidade do nosso São João. Este é um momento de grande realização, pois o reconhecimento vem desta cidade que tanto amo e onde comecei a minha vida artística”, afirmou a cantora.

Fonte: Portal Correio