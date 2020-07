Em um mês o preço da gasolina comum subiu quase 6% em Campina Grande

Como todos os meses o Procon de Campina realiza um levantamento de preços dos seis tipos de combustíveis mais consumidos na cidade. Na última terça-feira, 14, os fiscais do Procon visitaram 60 postos de combustíveis da cidade, na ocasião foi verificado um aumento de preço em quase todos os combustíveis, apenas o gás natural não sofreu variação, continua com o mesmo o preço médio do mês anterior, o metro cúbico custando R$ 3,545. Já o litro da gasolina comum passou de R$ 3,945 para R$ 4,179, ou seja, 5,93%.

Além da gasolina comum, a aditivada aumentou 5,91%, o etanol 4,64%, o diesel comum 5,87% e o maior aumento verificado no preço médio do Diesel S-10, o preço médio do litro deste combustível passou de R$ 3,040 para R$ 3,260 nessa última pesquisa, ou seja, sofreu um aumento de 7,23%. Ainda de acordo com a pesquisa, o menor preço da gasolina comum encontrado no período foi de R$ 3,980, já o etanol mais em conta custa R$ 2,979 e o diesel-S10 por R$ 3,120.

“A alta de preços infelizmente era esperada e não é uma realidade só de Campina Grande. Segundo o levantamento semanal realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na última semana o valor médio do litro da gasolina subiu 1,04%, R$ 4,064, o diesel 2,27%, para R$ 3,147 e o litro do etanol teve alta de 1,03%, para R$ 2,737. Reflexo dos recentes reajustes anunciados pela Petrobras, como o reajuste médio de 6% para o diesel vendido em suas refinarias, e 3% para a gasolina. Foi a terceira alta consecutiva no preço do diesel, combustível mais utilizado no Brasil, depois de reajustes de 7% no final de maio e de 8% em meados de junho. Para a gasolina, foi o sétimo aumento seguido, em tendência vista desde o início de maio”, explica Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande.

O consumidor pode ter acesso à pesquisa completa de preços clicando aqui. https://procon.campinagrande. pb.gov.br/combustiveis-julho- 2/

Fonte: Codecom