Empreendedor: veja como pedir crédito de R$ 15 mil sem juros

Para apoiar os empreendedores que sofrem com o impacto da pandemia do novo coronavírus, o Banco do Povo, instituição ligada ao governo paulista, abriu duas linhas de crédito voltadas aos microempreendedores individuais com sede no estado de São Paulo.

Em uma das linhas, a instituição oferece crédito de até 15.000 reais a juro zero. Nesta opção, o pagamento pode ser dividido em 24 parcelas, tendo início até três meses após o empréstimo.

A outra oferta da instituição é destinada a empresários que pretendem fazer empréstimo de até 50.000 reais. Neste caso, os juros variam de 0,35% a 0,55% ao mês, com parcelamento em 26 vezes e o mesmo período de carência.

Requisitos

Para ter acesso às duas modalidades de crédito, é preciso não ter restrições no CPF e no CNPJ, além de completar um curso online de qualificação para empreendedores oferecido pelo Sebrae-SP.

Os empréstimos são válidos para empresas abertas no estado de São Paulo e categorias jurídicas de microempreendedores individuais (MEI), microempresas, empresas limitadas (LTDA) e empresário individual (Eireli).

O benefício pode ser solicitado no site do banco.

