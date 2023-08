Empresa oferta 841 vagas de emprego em João Pessoa

By

A empresa AeC está oferecendo 841 vagas de emprego para contratação imediata em João Pessoa. As vagas são para o cargo de operador de contact center, tanto no modelo receptivo, quando o funcionário recebe demandas e tira dúvidas dos consumidores, quanto no modelo ativo, quando o profissional procura o cliente para dar um retorno, propor uma solução ou até mesmo fazer uma venda de produto.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e conhecimento de informática. O cadastro pode ser feito no site da empresa. A primeira etapa do recrutamento é uma avaliação on-line.

Em caso de aprovação, a empresa entra em contato com os candidatos para uma entrevista por competências, assim, é preciso manter os dados de cadastro sempre atualizados no site.

Além de remuneração, a empresa oferece outros benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, plano de carreira e universidade corporativa.

