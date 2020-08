Empresas de onibus de Campina Grande anunciam falência e demissões de trabalhadores

By

O més de agosto não começou bem para as empresas de transporte de passageiros da cidade.

Na manhã desta segunda-feira (03), o diretor institucional do SITRANS, Anchieta Bernadino, anunciou que empresas do setor, algumas com mais de 60 anos de atuação, poderão encerrar suas

atividades nos próximos dias e demitir centenas de trabalhadores.

Operando com frota reduzida desde o més de março, quando se iniciou o processo de isolamento social, as empresas a fim de se evitar o contágio do novo coronavírus, as empresas que integram os consórcios Santa Maria e Santa Verónica devem demitir 200 profissionais até o final deste més.

De acordo com Anchieta Bernadino, a queda brusca da receita das empresas por conta do baixo número de passageiros pagantes,

desequilibrou o sistema, que atualmente opera com 55% da frota,

transportando apenas 30% dos passageiros previstos.

Nos ultimos 60 dias, de acordo com o SITRANS,as empresas veem conversando com fornecedores e bancos visando rever pagamentos,

renegociar emprestimos e financiamentos de veiculos.

Mais todo esse esforço não tem sido suficiente para garantir a sobrevivência das empresas, afirma Anchieta Bernadino, lembrando que as despesas fixas com pessoal e impostos representam cerca de 50% do custo das empresas.

O diretor do SITRANS lembrou, ainda, que demissões no setor de transporte de passageiros estão ocorrendo no Brasil todo,

com exceção para os municipios onde as prefeituras socorreram o serviço público,através de de subsidio.

Se não houver essa ajuda urgente, haverá o colapso total do sistema em 60 dias, com a cidade podendo ficar sem o serviço,que considerado pela constituição Federal como essencial, afirmou Anchieta.

Fonte: Ascom