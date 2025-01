Enem 2024: resultado já está disponível; veja como conferir

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já está disponível para consulta na Página do Participante. Para acessar as notas, é preciso usar o login gov.br, com CPF e senha do candidato.

Vale lembrar que os treineiros (alunos que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para testar seus conhecimentos) devem ter suas notas divulgadas em até 60 dias.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, pois permite a seus participantes concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, e até a financiamento e bolsas privadas, além de também ser aceito em dezenas de instituições internacionais.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa do Ministério da Educação (MEC) que seleciona estudantes para universidades públicas, começa na sexta-feira (17).

As provas foram aplicadas em 3 e 10 de novembro na versão regular do exame, e em 10 e 11 de dezembro na versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e reaplicação.

Como acessar o resultado do Enem 2024:

Acesse a Página do Participante em enem.inep.gov.br/participante/e clique em “Página do Participante – entrar com gov.br”.

Insira seu CPF, clique em “Continuar”, coloque sua senha e selecione “Entrar”.

Clique na aba “Resultado” e selecione a opção correspondente a 2024.

Para muitos candidatos, porém, o site apresentava mensagens de erro. Em alguns dos casos, a página não permite nem mesmo o login na conta.

Fonte: G1 Educação