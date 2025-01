GAMBIARRAS BRASILEIRAS – Cachorro na mochila e espelho de barbear no retrovisor

Os improvisos no trânsito costumam dar dor de cabeça para quem inventa moda e, mais que isso, coloca em risco não só quem põe nas ruas as engenhocas, mas também os motoristas e veículos ao redor.

Dois flagrantes do trânsito em São Paulo estão na fotografia que ilustra esta matéria. No lado esquerdo, um motociclista arrumou uma mochila de acrílico para carregar — nada confortavelmente — seu cãozinho poodle. Do lado direito, o motorista colou um espelho de barbear, desses que estão à venda nos mercados, por cima do espelho original que se quebrou.

Transporte de animais em veículos

É proibido o transporte de animais em motocicletas, mesmo que em caixas específicas, adverte o Detran-SP. Isso porque qualquer movimentação do pet pode sujeitar o condutor a uma queda ou acidente.

Lei dos retrovisores

Usar um espelho de barba ou de banheiro como retrovisor, tão importante para a segurança do veículo, fere a legislação de trânsito.

Desde 2.024, existe uma nova lei em vigor. Carros particulares e comerciais, como o da foto, precisam ter retrovisores laterais com uma área espelhada mínima de 69 centímetros quadrados.

Quem não cumprir a regra está sujeito a multa sobre infração grave, no valor de R$ 195,23, além de perder cinco pontos na CNH.

Só que no Brasil de hoje, tudo pode.

Fonte: R-7

Fotomontagem: Reprodução divulgação R-7