Entra em vigor decreto da prefeitura de Picuí, instituindo o passaporte sanitário. Servidor que não estiver vacinado poderá ser demitido

Entrou em vigor a partir desta segunda-feira(27), um decreto da prefeitura de Picuí, aonde obriga os servidores do município a apresentarem o cartão de vacinação, para ter acesso a seus locais de trabalho. A medida é válida para todas as categorias de servidores: efetivos, contratados e comissionados. Em entrevista ao programa Correio Debate, da Rádio Correio FM, o prefeito de Picuí, Olivânio Remígio(foto), do PT, explica que o objetivo do decreto não é a punição, mas é fazer um trabalho colaborativo, especialmente para aos servidores que se vacinaram.

“A partir daí nós vamos começar a chamar aqueles servidores que não se vacinaram, para dar um prazo, para receberem o imunizante. Se houver resistência, esse servidor será afastado das funções, até com um processo administrativo, passível de punições, que são três: advertência, punição e demissão, e pode chegar até esse final, porque entendemos que um servidor não vacinado está atentando contra a saúde da coletividade, e comete um crime sanitário. Nós não queremos fazer punição, mas fazer um trabalho colaborativo, para que eles entendam que o serviço público atende ao público, e não a viés ideológico, negacionista ou alguma outra linha para quem procura o serviço público”, explicou o prefeito Olivânio.

A prefeitura de Picuí tem cerca de 844 servidores, e dois já se apresentaram ainda não ter recebido vacina, e outros 15 ainda não tomaram nem a primeira e nem a segunda dose.

Fonte: Se Liga PB