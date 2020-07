Equipe de Karatê da Vila Olímpica Plínio intensifica treinamentos de forma remota

By

A equipe da Vila Olímpica Plínio Lemos, atual pentacampeã paraibana de Karatê, segue mantendo a boa forma mesmo em tempos de pandemia. Os Karatecas estão treinando de forma remota, sob o comando do Sensei Antônio Guedes, toda as terças e quintas-feiras, às 19h. As orientações são passadas através de um aplicativo, que possibilita a participação das atividades em tempo real.

“Recebemos muitas orientações dos órgãos regulamentadores do esporte e também estamos fazendo cursos. Tudo para voltarmos na melhor condição aos treinos presenciais, quando for possível”, salientou Guedes.

As competições, que podem ser realizadas neste segundo semestre, ainda estão com datas e locais indefinidos. A fase final do Campeonato Brasileiro, por exemplo, estava prevista para o mês de outubro, em Uberlândia, Minas Gerais.

“A nossa equipe se classificou quase que por completo para o Brasileiro. Além disso, defendemos os títulos paraibanos e da Copa CAD que já conquistamos na temporada de 2019. Precisamos estar nas melhores condições para estas disputas de alto nível técnico, caso venham a acontecer”, ressaltou Antônio Guedes.

Inclusão – Além do lado competitivo, o Karatê da Vila Olímpica Plínio Lemos realiza um importante trabalho social e de inclusão. Este ano, 90 alunos estão inscritos para as aulas na faixa etária dos 4 aos 70 anos de idade. O administrador, Josimar Nascimento Santos, é faixa preta e um dos mais antigos da equipe.

“Apesar de ter algumas pessoas que ainda não dominam bem a tecnologia, as aulas on-line estão sendo bem aceitas por todos. Está sendo uma experiência muito boa poder treinar em nossas casas, com todos os cuidados”, disse Josimar Nascimento.

O Karatê na Vila Plínio Lemos é oferecido pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Sejel – Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. As aulas são gratuitas. Os interessados devem entrar em contato com o Sensei Antônio Guedes pelo número 98703-5451.

Fonte: Codecom