Equipes da SESUMA continuam com pulverização e desinfecção de ruas e mercados públicos

A Prefeitura de Campina Grande tem dado continuidade às ações de limpeza e higienização de espaços públicos, através das equipes da Brigada da Higienização, integrada por servidores da STTP e SESUMA.Na manhã desta segunda-feira, 06, a operação de pulverização e desinfecção foi iniciada pelo calçadão da Praça do Trabalho, no São José, e em seguida as ações foram concentradas no centro da cidade, como as Ruas João Pessoa, Sete de Setembro e João Suassuna.Diretamente nas vias, as ações da Brigada da Limpeza foram realizadas com o apoio de veículos adaptados para pulverização e desinfecção de ruas, através de carro pipa e dois tratores com equipamentos de aspersão de produtos químicos com fins sanitários – notadamente, cloro e outros produtos de limpeza.Já nas calçadas dos comércios e bancos uma equipe pulverizava os ambientes, enquanto outra aplicava álcool em gel para todas as pessoas abordadas e que se encontravam em trânsito ou em filas.As operações da Brigada da Higienização também já chegou ao Mercado das Malvinas, na feira central, na frota de ônibus do transporte escolar do município; na Praça Clementino Procópio, na av. Floriano Peixoto e várias outras ruas. Os trabalhos tem a coordenação do superintendente da STTP, Félix Neto.Toda ação de prevenção desenvolvida pelas equipes, também dentro do Terminal de Integração, consiste em três etapas: na abordagem aos passageiros, disponibilizando e colocando álcool em gel nas mãos, outra equipe trabalha na higienização dos ônibus, assim que chegam as plataformas, e outra parte da equipe cuida da limpeza das calçadas, bancos, corrimão, sanitários, e demais locais do Terminal. Para esta terça-feira, 07, está programada uma ação dentro da Empasa.Além da STTP e da SESUMA, as operações da Brigada da Higienização da Prefeitura de Campina Grande são realizadas com apoio de equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e da Secretária de Saúde, em mais uma iniciativa importante e programada pelo pacote de medidas de prevenção e controle da Covid-19. sob o comando geral do prefeito Romero Rodrigues.