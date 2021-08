Especialistas discutem redução do volume de passageiros no transporte coletivo nas cidades brasileiras

Especialistas discutem redução do volume de passageiros no transporte coletivo nas cidades...

Técnicos do Governo Federal participaram, nesta terça-feira (10), de debate sobre as transformações sofridas pelo setor de transporte coletivo e individual nos últimos dez anos. Participaram representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea.

A conversa teve como referência em um estudo produzido pelo Ipea que levantou informações sobre os gastos das famílias com transporte coletivo e individual, entre outras variáveis.

De acordo com o levantamento, nos últimos anos, houve uma queda do consumo do transporte coletivo em todas as faixas de renda e um aumento do transporte individual para todas as faixas de renda.

Para Carolina Baima, coordenadora-geral de Gestão de Empreendimentos do MDR, o diagnóstico aponta para uma redução do volume de passageiros no transporte coletivo.

Ela destacou que o Governo Federal vem dialogando para estabelecer nova legislação que permita reverter essa situação.

“O resultado da pesquisa confirma o que a gente já vê cotidianamente. O transporte coletivo vem perdendo espaço para o transporte individual. Andar de ônibus, trem e metrô está ficando mais caro e os tempos de deslocamento crescem, sobretudo pelo aumento do número de automóveis em circulação. E estamos buscando mobilizar esforços para a elaboração de um novo marco regulatório do transporte público, que possibilite exatamente a recuperação e o fortalecimento dessa atividade, que é essencial para o funcionamento das cidades.”

A publicação é fruto de um termo de execução descentralizada (TED) firmado entre o MDR e o Ipea em novembro de 2019, com validade até novembro de 2022. Ela será utilizada como ferramenta para o acesso da população aos mais diversos tipos de serviços públicos – como educação, saúde e oportunidades de emprego – por meio de diferentes meios de transporte nos maiores centros urbanos do País.

O acordo com a fundação pública vinculada ao Ministério da Economia prevê a realização de seminários com o poder público local, treinamentos para a equipe do Departamento de Projetos de Mobilidade e Serviços Urbanos (Demob) da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU) do MDR, além da publicação de estudos com o panorama da mobilidade urbana no Brasil e avaliação de empreendimentos da carteira apoiada pelo Demob.

Fonte: Brasil 61