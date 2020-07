Esporte Espetacular: dirigentes da FPF se beneficiaram de auxílio emergencial

By

A Federação Paraibana de Futebol voltou a ganhar espaço no noticiário nacional, mais uma vez envolvida em escândalos. Neste domingo (05), o programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, traz a denúncia sobre o recebimento do auxílio emergencial do Governo Federal por dirigentes da Federação Paraibana de Futebol (FPF).

De acordo com a reportagem exibida na manhã, três dirigentes da FPF, além de irmãs do jogador paraibano Hulk receberam o auxílio de R$ 600 liberado pelo Governo Federal durante à pandemia do Coronavírus.

Gerson Tomaz da Silva Junior, Diretor de Registros e Transferências; Gustavo Trindade Paulo Diretor de Competições; Thalyta Costa Gomes neta de Rosilene Gomes e vice presidente da FPF são apontados como beneficiários do recebimento do auxílio.